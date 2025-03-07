В Самаре будут проводить ежедневные рейды в общественном транспорте

Мэр Самары Иван Носков планирует усилить контроль за общественным транспортом. В частности, это коснется чистоты в салонах автобусов.
— Много нареканий было на автобусы №№ 34, 53 и 90, перевозчик принял верное решение и установил на своей базе портальную автомойку. Это должно стать примером для всех перевозчиков, которые работают в нашем городе, — отметил глава города.
Проверки общественного транспорта будут проводить в ежедневном формате. Мэр также подчеркнул, что контроль за работой перевозчиков ужесточили с начала текущего года. На данный момент выявили 60 фактов различных нарушений, в числе которых: неисправность терминалов, несоблюдения схем движения и многое другое.