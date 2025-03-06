Мингорисполком озвучил требование к цене на тюльпаны и другие цветы к 8 Марта

Так, по словам начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елены Нагорной, цветочные площадки, предоставленные властями под торговлю бесплатно, заработали в столице уже с 5 марта. При этом одно из важных требований к продукции — цветы должны быть выращены в Беларуси.