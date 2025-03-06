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Мингорисполком озвучил требование к цене на тюльпаны и другие цветы к 8 Марта

Власти Минска назвали требование к продавцам тюльпанов и других цветов на 8 Марта.

Источник: Комсомольская правда

В Мингорисполкоме обнародовали требование к продавцам цветочной продукции, в том числе по ценам, в преддверии 8 Марта, сообщает агентство «Минск-Новости».

Так, по словам начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елены Нагорной, цветочные площадки, предоставленные властями под торговлю бесплатно, заработали в столице уже с 5 марта. При этом одно из важных требований к продукции — цветы должны быть выращены в Беларуси.

Еще новации в законе позволяют торговать на городских площадках тюльпанами и другими цветами только физлицам, вырастившим цветы дома, либо предприятиям-производителям.

Чтобы получить разрешения на торговлю и предприятиям, и физлица должны сначала подать заявление в райадминистрацию, где планируют осуществлять торговлю, с предоставлением необходимых документов (копию устава для предприятий, справку из исполкома — для физлиц).

— Необходимо подтверждение, что продукция, которая реализуется 5 — 8 марта была произведена в Беларуси, — подчеркнула чиновница.

Что касается требований к ценам на цветочную продукцию, то физические лица устанавливают цены на продукцию сами, учитывая конъюнктуру рынка. А вот стоимость цветочного товара у производителей и юрлиц проконтролируют МАРТ и Мингорисполкома, чтобы исключить необоснованный всплеск цен накануне 8 Марта.

Кстати, большинство разрешений на продажу тюльпанов в Минске получили жители Брестской области.

До этого МАРТ Беларуси предупредил продавцов цветов о проверках перед 8 Марта.