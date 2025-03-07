Жители Волгоградской области могут изменить сроки капремонта своих домов

В инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области объяснили, как это можно сделать.
Перенести ремонт на более поздний срок можно в следующих случаях.
Во-первых, если на общем собрании собственников решили отложить ремонт, потому что дом в хорошем состоянии. Это решение нужно направить в Региональный фонд капремонта для внесения изменений в краткосрочный план реализации региональной программы.
Во-вторых, если ремонт невозможно провести из-за каких-либо препятствий. Эти факты нужно зафиксировать в акте и отправить в комитет ЖКХ Волгоградской области для рассмотрения комиссией.
В-третьих, если по результатам обследования технического состояния многоквартирного дома будет установлена необходимость отложить капитальный ремонт на более поздний срок.
Четвертым основанием для переноса ремонта может стать то, что запланированные работы уже были выполнены и повторный ремонт не нужен.
Перенести капитальный ремонт на более ранний период можно в трех случаях.
Во-первых, если на общем собрании собственники решили провести ремонт раньше согласно предписаниям контролирующих органов и есть достаточно средств.
Во-вторых, если территория вокруг дома включена в программу благоустройства, которая реализуется на текущем этапе.
В-третьих, если есть проектная документация на работы и за ее разработку заплатили без использования средств фонда капитального ремонта.
Отмечается, что решение комиссии по этим вопросам будет основанием для внесения изменений в краткосрочный план и региональную программу капитального ремонта. Также изменения могут быть приняты по результатам обследования технического состояния МКД.