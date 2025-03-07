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«Дую на воду». Вице-губернатор Петербурга рассказал о будущем КРТ

Жители пятиэтажек спросили строительного вице-губернатора Петербурга Николая Линченко о будущем их домов в рамках проекта комплексного развития территорий. Вопрос задали чиновнику в рамках эфира телеканала «Санкт-Петербург» 6 марта.

По словам Линченко, до того, как в Госдуме не будет принят документ с поправками от Петербурга, где учтены беспокойства жителей, на КРТ будет наложен мораторий.

«Закон изменится, и права горожан максимально защищены. Скажу ещё, что никогда горожане тет-а-тет с инвестором не останутся — всегда общение будет с органами власти», — заметил чиновник.

Линченко добавил, что все потенциальные территории сейчас находятся в зоне Ж3, а значит высотное строительство там не произойдет.

«Я дую на воду, глядя в глаза горожанам, говорю: сейчас ни одна территория законодательно не включена в КРТ».

Напомним, поправки от петербургских депутатов утвердили в первом чтении в Госдуме в конце февраля. В заксобрании заявляли, что в случае принятия поправок дом не попадет в КРТ без проведения общего собрания собственников и не менее ⅔ голосов за, а также на увеличение срока проведения процедуры с 60 до 90 дней, учет географии расселения и уравнивание прав нанимателей и собственников. Юристы говорили «Фонтанке», что вопрос о предоставлении действительно равноценного жилья в документе не снят.