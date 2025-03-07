«Дую на воду». Вице-губернатор Петербурга рассказал о будущем КРТ

Напомним, поправки от петербургских депутатов утвердили в первом чтении в Госдуме в конце февраля. В заксобрании заявляли, что в случае принятия поправок дом не попадет в КРТ без проведения общего собрания собственников и не менее ⅔ голосов за, а также на увеличение срока проведения процедуры с 60 до 90 дней, учет географии расселения и уравнивание прав нанимателей и собственников. Юристы говорили «Фонтанке», что вопрос о предоставлении действительно равноценного жилья в документе не снят.