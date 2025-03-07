Волгоградским полицейским могут повысить зарплату

В беседе с ТАСС народный избранник отметил, что в условиях проведения специальной военной операции и непрекращающихся попыток расшатывания ситуации в стране необходимость поднять уровень денежного содержания сотрудников МВД становится вопросом национальной безопасности. По его словам, правоохранители сейчас занимаются устранением угроз на многих направлениях, включая киберсферу. А специалисты в этой области должны иметь высокую квалификацию и соответствующий уровень заработной платы.