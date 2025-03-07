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Волгоградским полицейским могут повысить зарплату

Уровень заработной платы сотрудников правоохранительных органов, в том числе и волгоградских стражей порядка, могут повысить.

С таким предложением выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев.

В беседе с ТАСС народный избранник отметил, что в условиях проведения специальной военной операции и непрекращающихся попыток расшатывания ситуации в стране необходимость поднять уровень денежного содержания сотрудников МВД становится вопросом национальной безопасности. По его словам, правоохранители сейчас занимаются устранением угроз на многих направлениях, включая киберсферу. А специалисты в этой области должны иметь высокую квалификацию и соответствующий уровень заработной платы.

«Считаю правильным увеличить зарплаты сотрудников, которые охраняют нас в цифровом пространстве, для того чтобы в будущем у нас выросла школа тех самых сотрудников МВД, которые занимаются кибербезопасностью в сети Интернет», — заявил агентству депутат Госдумы.