Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 7 марта перед выходными

Национальный банк скорректировал курсы валют на 7 марта 2025 года, пятницу. В частности, стали ниже курс доллара, курс евро и курс российского рубля перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 7 марта, Национальным банком определены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2345 белорусского рубля, 1 евро — 3,4924 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5780 белорусского рубля.
В сравнении с курсовыми значениями, действовавшими в четверг, 6 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали меньше. Заметнее изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0079 белрубля, евро потерял 0,0192 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0100 белрубля.
Тем временем Мингорисполком озвучил требование к цене на тюльпаны и другие цветы к 8 Марта.