Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Ранее Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам, начиная с 4 марта. Базовые ставки уменьшены на 1−1,5% пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Для ипотечных кредитов на первичное жилье минимальная ставка теперь составляет 28,2%, а для вторичного жилья — 27,6%, при условии, что первоначальный взнос превышает 50%.