В России ожидается рост цен на подержанные автомобили

По новым правилам, власти будут требовать от автовладельцев не только договор купли-продажи, но и другие платежные документы, в том числе — счета-фактуры, спецификации, пассажирские таможенные декларации, отгрузочные листы, транспортные накладные, данные бухгалтерского и налогового учетов, отчеты о денежных переводах, сертификат о происхождении товара и прочие бумаги. Планируется, что законопроект вступит в силу 1 мая.