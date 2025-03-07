Вкус Дальнего Востока: как семья из Хабаровска открыла свой чайный бизнес

— Сначала занимались свадебными тортами. Когда клиенты приходили к нам на дегустацию, мы предлагали вкусный чай на травах, у нас есть собственное подсобное хозяйство, где мы выращиваем мяту, чабрец, ромашку. Когда поняли, что такие напитки пользуются спросом, пришли к мысли, что это дело нужно развивать. Чтобы понять, как действовать и куда двигаться, понадобилось время, и вот, в 2018 году мы стали собирать чаи сами, по собственным рецептам, и продавать, — рассказывает Надежда.