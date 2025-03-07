Вкус Дальнего Востока: как семья из Хабаровска открыла свой чайный бизнес

В чем секрет авторского чая Петровых?
В небольшом фасовочном цеху четы Петровых с раннего утра кипит работа: надо упаковать и развезти по магазинам «Тигровый», «Кедровый», Амур-Батюшка" и другие полезные травяные чаи из дальневосточных дикоросов и ягод. Заказов много. Сразу даже не скажешь какой ходовой напиток — каждый несет свою пользу и имеет неповторимый вкус и аромат.
Знать каждую травинку.
Тонкости чайного дела Надежда и Сергей постигли в 2010 году, когда распахнули двери собственной кондитерской. К изысканным сладостям предлагали новомодные тогда тизаны, фиточаи в удобных саше. Такие напитки нравились клиентам, а через восемь лет Петровы отважились на создание собственных чайных купажей, уникальных по рецептуре и аромату. Базовые знания для этого у них были: Надежда Петрова, ветеринар по образованию, изучала травоведение профессионально, что стало прочным фундаментом для открытия собственного предприятия — «Польза».
— Сначала занимались свадебными тортами. Когда клиенты приходили к нам на дегустацию, мы предлагали вкусный чай на травах, у нас есть собственное подсобное хозяйство, где мы выращиваем мяту, чабрец, ромашку. Когда поняли, что такие напитки пользуются спросом, пришли к мысли, что это дело нужно развивать. Чтобы понять, как действовать и куда двигаться, понадобилось время, и вот, в 2018 году мы стали собирать чаи сами, по собственным рецептам, и продавать, — рассказывает Надежда.
Когда переехали в новую кондитерскую, в том же помещении организовали небольшой магазинчик — в ассортименте появился ароматный чай из дикоросов и ягод.
— Будучи кондитерами, мы часто используем сублимированные ягоды, поэтому начали создавать собственные чайные купажи. Наши напитки включают в себя разнообразные дальневосточные травы и ягоды: таежную смородину, ежевику, облепиху, малину, землянику, лимонник, элеутерококк, чабрец, амурский бархат и другие. Фиточаи приобретают сладкий вкус благодаря ягодам, что особенно нравится детям, в то время как трава Саган-Дайля больше привлекает взрослую аудиторию.
Надежда признается, что большую роль в том, они открыли чайное производство, сыграла ее мама, которая занималась травами всю свою жизнь.
— Именно она научила меня разбираться в растениях, составлять сборы, сейчас ей уже 90 лет. С самого детства я помню, что мы постоянно пили полезные чаи. Теперь, прогуливаясь по лесу, я легко узнаю все травы, — рассказывает предприниматель.
И бодрит, и успокаивает.
Часть необходимого сырья супруги бережно выращивают на своей земле, а остальную часть покупают у проверенных поставщиков, знающих толк в качестве.
— Мы не только собираем и составляем сборы, но и ферментируем листья маньчжурской груши, яблони, облепихи, иван-чая. Для более сложного вкуса и аромата добавляем жасмин и лаванду. Травы собираем в экспедициях по региону, а также сотрудничаем с фермерами-травниками из Алтая и даже далекого Крыма, — рассказывает Надежда Петрова.
Она не только является главным мотиватором, но и возглавляет проект «Дикоросы Дальнего Востока». Их фирменный продукт — чай «Клубника и ромашка». Этот полезный витаминный напиток содержит ферментированные листья клубники, цветки ромашки, душицу, чабрец, мелиссу, мяту и сублимированную клубнику. Этот напиток отлично помогает при бессоннице, раздражительности и перепадах настроения.
В целом, все чаи четы Петровых обладают оздоровительными свойствами и состоят на 85% из дальневосточных трав и ягод. По мере усложнения рецептуры увеличивались и объемы продаж — со ста до тысячи 50-граммовых упаковок в месяц.
— Сейчас в нашей линейке дикоросов 10 чаев, каждый по-своему уникален. Купажи отработаны до граммов, до мелочей. Все выверяем на весах, чтобы был постоянный вкус, — объясняет Надежда.
Из множества предлагаемых травяных сборов, супруги особенно отмечают «Тигровый» чай. Этот тизан отличается своим выразительным, насыщенным вкусом и тонизирующим эффектом! Он идеально подходит для употребления утром или в течение дня, особенно в сочетании с медом. В его состав входят листья смородины, кипрей, листья облепихи, саган-дайля, ромашка, лепестки чайной розы и сублимированная облепиха.
Еще один восхитительный напиток от авторов — «Дальневосточный».
— Попробуйте внимательно прислушаться к своим ощущениям после первого глотка этого чая. Легкая медовая кислинка иван-чая, приятные ягодные оттенки, необычный аромат лимонника и терпкость бадана создают неповторимую палитру вкуса, гармоничное сочетание кислого и сладкого! Этот чай также пользуется большой популярностью, — рассказывает Надежда.
Помог «Мой бизнес».
Готовую продукцию Петровы развозят по фермерским островкам, находящимся в Хабаровском, Приморском краях и Амурской области. В настоящее время существует свыше 20 мест, где можно приобрести их уникальные чайные сборы.
Отличительной чертой продукции является привлекательная этикетка, оформленная в дальневосточном стиле, а с недавних пор еще и логотип бренда «Сделано в Хабаровском крае». Качественная полиграфия — дело затратное, поэтому компенсировать часть расходов семейной паре помог центр «Мой бизнес».
— Петровы получили комплексную услугу по разработке и производству полиграфических материалов для реализации своей продукции. Что важно отметить, мы разработали им полиграфическую услугу уже под брендом «Сделано в Хабаровском крае», — рассказала Ксения Прохорова, директор центра «Мой бизнес».
В прошлом году услугами центра воспользовались более 700 предпринимателей со всего Хабаровского края. Это субсидии на полиграфию, помощь в рекламе, продвижении, льготные кредиты, консультации.
В ближайшем будущем супруги Петровы намереваются расширить свой ассортимент, предложив кафейням и ресторанам индивидуальные порции чая в пакетиках весом 15−20 граммов. В настоящий момент идет работа над оформлением упаковки и подбором чайных смесей. В планах — выйти на рынки других регионов страны.