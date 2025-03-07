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Почти 90 тысяч челябинцев запретили себе брать кредиты

В Объединенном кредитном бюро подсчитали сколько россиян воспользовались возможностью самозапрета кредитов за пять дней работы сервиса.

За это время «включили» функцию самозапрета 3,6 млн россиян, подавляющее большинство из них (91%) выбрали «полный запрет».

В числе лидеров, кто наиболее часто выбирал самозапрет в первые пять дней работы сервиса, были жители Челябинской области. Эту «кнопку» нажали 87 тысяч челябинцев. Этот результат поставил южноуральский регион на 9 место в стране по данному показателю. Также в десятку регионов, чьи жители чаще всего обращались к самозапрету на кредиты, попали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Башкортостан, Свердловская область, Краснодарский край, Ростовская область, Татарстан и Нижегородская область.