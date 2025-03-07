Почти 90 тысяч челябинцев запретили себе брать кредиты

В числе лидеров, кто наиболее часто выбирал самозапрет в первые пять дней работы сервиса, были жители Челябинской области. Эту «кнопку» нажали 87 тысяч челябинцев. Этот результат поставил южноуральский регион на 9 место в стране по данному показателю. Также в десятку регионов, чьи жители чаще всего обращались к самозапрету на кредиты, попали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Башкортостан, Свердловская область, Краснодарский край, Ростовская область, Татарстан и Нижегородская область.