В Дзержинском районе Перми расселили два аварийных многоквартирных дома

Так, в аварийном доме на улице Ветлужской, 42 располагалось 35 квартир. Их общая площадь составляла 826,9 квадратных метра. В них проживали 67 человек. В доме на улице Кочегаров, 29 было девять жилых помещений общей площадью 409,4 квадратных метров. Здесь проживали 35 человек.