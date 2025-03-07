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В Дзержинском районе Перми расселили два аварийных многоквартирных дома

В них проживали 102 человека.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинском районе Перми завершилось расселение двух аварийных многоквартирных домов. Все жители в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жилье, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в аварийном доме на улице Ветлужской, 42 располагалось 35 квартир. Их общая площадь составляла 826,9 квадратных метра. В них проживали 67 человек. В доме на улице Кочегаров, 29 было девять жилых помещений общей площадью 409,4 квадратных метров. Здесь проживали 35 человек.

Напомним, расселение аварийного жилья и его демонтаж ведутся в рамках региональных и муниципальных программ. Также с этого года продолжится расселение по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который пришел на смену нацпроекту «Жилье и городская среда».