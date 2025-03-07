«Светофоры» начали проверять после иностранного гражданства основателя

В конце февраля региональные отделения Роспотребнадзора провели массовые проверки магазинов «Светофор», в ходе которых выявили серьезные нарушения. Изъяты тонны небезопасной продукции, магазины оштрафованы. В Приморском крае проверили 16 магазинов, уничтожили тонну товаров, доля небезопасной продукции — 16,7%. В Хабаровском крае 18 проб не прошли проверку, изъято 219 кг продукции. В Приамурье выявлено 191 нарушение, 36% молочной продукции не соответствует нормам, изъято 4,7 тонны товаров.
Среди нарушений — просрочка, неправильное хранение, отсутствие медосмотров у персонала, обсчет и обвешивание покупателей. Всего же по России проверили уже свыше 1,5 тысяч магазинов данной сети, из них закрыли 76 магазинов в самых разных регионах России.
Проверки сети начались в начале этого года, когда о них попросили депутаты Государственной думы и общественники. Началось движение с юга России. Однако уже известно, что проверки провели как минимум в 45 регионах страны.
Любопытно, что о проверках попросили практически сразу же после того, как стало известно, что один из основателей розничной сети Сергей Шнайдер имеет паспорт Гренады (один из Карибских островов). В конце декабря об этом сообщали польские СМИ, посвятившие несколько материалов открытию в Польше магазинов Myprice.
Как пишут иностранные издания, Myprice — это копия магазинов Mere, которые еще в 2020 году стали открывать в Польше владельцы «Светофора». Правда, из-за санкций бизнес, похоже, не пошел, но вот сейчас они снова пытаются зайти на рынок. Продают в польских магазинах украинские и польские товары.
При этом польские СМИ пишут, что предприниматель стесняется российского происхождения: паспорт Гренады, а налоги платят в Венгрии.
Еще большей пикантности добавляет тот факт, что в прошлом году Forbes оценил стоимость активов семьи в 1,4 млрд долларов США. На 3 марта 2025 года в рейтинге Forbes Сергей Шнайдер занимает 2152 место.
Однако уехали ли основатели розничной сети «Светофор» за границу, неизвестно. На протяжении строительства своей торговой империи Шнайдеры не давали интервью, да и вообще не общались с представителями СМИ. Известно только, что до «Светофора» они вместе со своей мамой торговали пивом в Красноярске, а после в 2009 году после финансового кризиса начали открывать «Светофоры». За основу бизнеса они взяли модель известной американской сети Walmart.
Кроме России их магазины под различными брендами работают в Белоруссии, Казахстане, были на Украине, в некоторых странах ЕС, а также в Китае. Всего насчитывается около трех тысяч торговых точек.