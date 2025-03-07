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«Светофоры» начали проверять после иностранного гражданства основателя

Массовые проверки магазинов «Светофор» добрались до Дальнего Востока. Ранее стало известно, что один из основателей сети, по данным СМИ, приобрел иностранное гражданство на Карибских островах. Что известно о крупной сети для бедняков, изучило ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В конце февраля региональные отделения Роспотребнадзора провели массовые проверки магазинов «Светофор», в ходе которых выявили серьезные нарушения. Изъяты тонны небезопасной продукции, магазины оштрафованы. В Приморском крае проверили 16 магазинов, уничтожили тонну товаров, доля небезопасной продукции — 16,7%. В Хабаровском крае 18 проб не прошли проверку, изъято 219 кг продукции. В Приамурье выявлено 191 нарушение, 36% молочной продукции не соответствует нормам, изъято 4,7 тонны товаров.

Среди нарушений — просрочка, неправильное хранение, отсутствие медосмотров у персонала, обсчет и обвешивание покупателей. Всего же по России проверили уже свыше 1,5 тысяч магазинов данной сети, из них закрыли 76 магазинов в самых разных регионах России.

Проверки сети начались в начале этого года, когда о них попросили депутаты Государственной думы и общественники. Началось движение с юга России. Однако уже известно, что проверки провели как минимум в 45 регионах страны.

Любопытно, что о проверках попросили практически сразу же после того, как стало известно, что один из основателей розничной сети Сергей Шнайдер имеет паспорт Гренады (один из Карибских островов). В конце декабря об этом сообщали польские СМИ, посвятившие несколько материалов открытию в Польше магазинов Myprice.

Как пишут иностранные издания, Myprice — это копия магазинов Mere, которые еще в 2020 году стали открывать в Польше владельцы «Светофора». Правда, из-за санкций бизнес, похоже, не пошел, но вот сейчас они снова пытаются зайти на рынок. Продают в польских магазинах украинские и польские товары.

При этом польские СМИ пишут, что предприниматель стесняется российского происхождения: паспорт Гренады, а налоги платят в Венгрии.

Еще большей пикантности добавляет тот факт, что в прошлом году Forbes оценил стоимость активов семьи в 1,4 млрд долларов США. На 3 марта 2025 года в рейтинге Forbes Сергей Шнайдер занимает 2152 место.

Однако уехали ли основатели розничной сети «Светофор» за границу, неизвестно. На протяжении строительства своей торговой империи Шнайдеры не давали интервью, да и вообще не общались с представителями СМИ. Известно только, что до «Светофора» они вместе со своей мамой торговали пивом в Красноярске, а после в 2009 году после финансового кризиса начали открывать «Светофоры». За основу бизнеса они взяли модель известной американской сети Walmart.
Кроме России их магазины под различными брендами работают в Белоруссии, Казахстане, были на Украине, в некоторых странах ЕС, а также в Китае. Всего насчитывается около трех тысяч торговых точек.