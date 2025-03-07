«Светофоры» начали проверять после иностранного гражданства основателя

Однако уехали ли основатели розничной сети «Светофор» за границу, неизвестно. На протяжении строительства своей торговой империи Шнайдеры не давали интервью, да и вообще не общались с представителями СМИ. Известно только, что до «Светофора» они вместе со своей мамой торговали пивом в Красноярске, а после в 2009 году после финансового кризиса начали открывать «Светофоры». За основу бизнеса они взяли модель известной американской сети Walmart.

Кроме России их магазины под различными брендами работают в Белоруссии, Казахстане, были на Украине, в некоторых странах ЕС, а также в Китае. Всего насчитывается около трех тысяч торговых точек.