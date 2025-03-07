Экономист Балынин рассказал о рисках хранения денег на накопительном счете

При размещении средств на накопительных счетах есть ряд рисков, которые стоит учесть. Подробнее об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Накопительный счет не является вкладом, он заключается бессрочно. По банковскому вкладу ставка или порядок ее изменения фиксируется в договоре. По накопительному счёту ставка не фиксируется и в любой момент может быть изменена банком. Поэтому при пополнении накопительного счёта целесообразно отслеживать хотя бы 1 раз в неделю текущее значение ставки», — сказал Балынин.
Также экономист напомнил, что если по накопительному счету проценты начисляются на минимальный остаток, то в таком случае при снятии средств с накопительного счёта на снятую сумму ничего не будет начислено. Аналогично и с пополнением: если его сделать в период между датами начисления процентов, то на сумму пополнения также не будут начислены проценты.
«Например, 1 марта гражданин открыл накопительный счёт с начислением процентов на минимальный остаток на сумму 10 тысяч рублей, а затем 2 марта пополнил его на 100 тысяч рублей, то проценты 1 апреля ему будут начислены только на 10 тысяч рублей, а не на 100 тысяч рублей. Сумма недополученных доходов из-за незнания данной особенности составит около 1,5 тысяч рублей», — пояснил собеседник aif.ru.
Также Балынин посоветовал обратить внимание на подходы банков к начислению процентов. Не все делают это 1 числа календарного месяца.
«Некоторые банки (в большинстве случаев) делают это с 1 числа календарного месяца, а некоторые — в дату открытия накопительного счета (например, если счёт открыт 4 марта, то ежемесячно в эту дату — 4 апреля, 4 мая и т.д, — будут начисляться проценты)», — сказал он.
При наличии нескольких счетов в одном банке в случае снятия денежных средств в отделении банка Балынин рекомендовал перед получением средств взять выписки по счетам и показать работнику банка, с какого конкретно счёта нужно снять средства, чтобы работник банка не перепутал и не снял средства с другого счёта.
«Для дополнительного контроля я бы также порекомендовал взять выписку и после получения средств и удостовериться, что работник банка снял средства именно с нужного счёта», — резюмировал доцент.
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