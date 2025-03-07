Экономист Балынин рассказал о рисках хранения денег на накопительном счете

Также экономист напомнил, что если по накопительному счету проценты начисляются на минимальный остаток, то в таком случае при снятии средств с накопительного счёта на снятую сумму ничего не будет начислено. Аналогично и с пополнением: если его сделать в период между датами начисления процентов, то на сумму пополнения также не будут начислены проценты.