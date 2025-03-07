Чиновники объяснили рост стоимости школьного питания в Екатеринбурге

«Эта мера связана на столько с инфляцией, сколько с необходимостью привести меню в соответствие требованиям СанПиН, которые были приняты еще несколько лет назад. Мы кормили, если будем так говорить, еще по предыдущему варианту. То есть эта мера должна была быть принята еще тогда. Мы просто сейчас решились на это наконец-то», — передает слова Гумбатовой «Ура.ру».
По ее словам, с января 2025-го цены в столовых в среднем выросли на 17%. Например, завтрак для учащихся начальной школы теперь стоит 108,65 рубля вместо прежних 89,04 рубля.
Ранее в разговоре с ЕАН Гумбатова говорила, что родители могут менять школьное питание, если ребенку не подходит какое-то блюдо в рационе. Для этого необходимо обратиться к директору учреждения и потребовать пересмотреть меню. Чиновница вспомнила, что во времена работы директором сама при наличии претензий водила родителей в столовые и взрослые удивлялись, почему их дети не едят то или иное блюдо. Гумбатова признала, что у школьников особые предпочтения и домашняя кухня отличается от еды в столовой.