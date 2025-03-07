Чиновники объяснили рост стоимости школьного питания в Екатеринбурге

«Эта мера связана на столько с инфляцией, сколько с необходимостью привести меню в соответствие требованиям СанПиН, которые были приняты еще несколько лет назад. Мы кормили, если будем так говорить, еще по предыдущему варианту. То есть эта мера должна была быть принята еще тогда. Мы просто сейчас решились на это наконец-то», — передает слова Гумбатовой «Ура.ру».