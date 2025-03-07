Новосибирск попал в топ-3 городов, где местные жители не рады потоку туристов

Столица Сибири оказалась в топе городов страны, где жители не рады туристам.
Новосибирск занял третье место среди городов, где жители меньше всего хотят увеличения турпотока. По данным исследования SuperJob, против этого высказались 32% опрошенных.
Лидерами антирейтинга стали Краснодар (38%) и Москва (34%), а самыми гостеприимными оказались Волгоград (68% за рост туризма), Омск (65%) и Уфа (64%).
Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирск занял 20-е место в рейтинге по объему строительства квартир.