В уфимском Затоне идет строительство школы и детсада

По его словам, на сегодняшний день активно проводятся работы по кирпичной кладке первого этажа детского сада в микрорайоне «Затон-Восточный». Степень готовности объекта — 85%. Кладка стен первого этажа из газоблока завершена на 100%. Монтаж плит перекрытий первого этажа выполнен на 75%, а монтаж монолитного пояса практически завершен — его готовность составляет 95%. На объекте также ведутся роботы по монтажу газоблока второго этажа, где на данный момент уровень выполнения работ составляет 15%.