В уфимском Затоне идет строительство школы и детсада

По его словам, на сегодняшний день активно проводятся работы по кирпичной кладке первого этажа детского сада в микрорайоне «Затон-Восточный». Степень готовности объекта — 85%. Кладка стен первого этажа из газоблока завершена на 100%. Монтаж плит перекрытий первого этажа выполнен на 75%, а монтаж монолитного пояса практически завершен — его готовность составляет 95%. На объекте также ведутся роботы по монтажу газоблока второго этажа, где на данный момент уровень выполнения работ составляет 15%.
На объекте образовательного комплекса «Уфа-450»", расположенном на улице Миловская завершена вертикальная планировка, монтируется ИТП, устанавливаются окна.
«Перекрытие осталось выполнить в блоках А, В и Д. В подвальном помещении выполняются работы по разводке нижнего розлива, прокладка систем вентиляции. Также ведутся работы по штукатурке стен в технических помещениях — электрощитовых, венткамерах и ИТП. Выполнена работа по стяжке пола подвального помещения», — рассказал в своих соцсетях Олег Котов.