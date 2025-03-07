Курсы валют на 7 марта, цены на нефть и металлы

Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти перешли к снижению после роста в начале сессии в четверг, сообщает Интерфакс-Казахстан. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:33 аст составила 69,1 доллар за баррель, что на 0,29% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,59%, до 65,92 доллара за баррель.