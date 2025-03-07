Курсы валют на 7 марта, цены на нефть и металлы

Нефть
Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти перешли к снижению после роста в начале сессии в четверг, сообщает Интерфакс-Казахстан. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:33 аст составила 69,1 доллар за баррель, что на 0,29% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,59%, до 65,92 доллара за баррель.
Металлы
Котировки фьючерсов на золото снизились во время европейской сессии в четверг, пишет Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торговались по цене 2,908,31 доллара за тройскую унцию, опустившись на 0,60% на 17:35 аст. Фьючерс на серебро с поставкой в мае снизился на 0,47%, достигнув отметки 32,98 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 22:19 аст bitcoin торговался по 89 468,76 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты выросла на 0,67%, а ее капитализация составила 1,7 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 219,80 доллара, повысившись в цене на 1,63%. Капитализация этой криптовалюты составила 267,6 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,96 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 7 марта. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 6 марта, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 6 марта.
1 австралийский доллар 313,64 тенге.
1 азербайджанский манат 292,6 тенге.
10 армянский драм 12,68 тенге.
1 белорусский рубль 151,85 тенге.
1 бразильский реал 84,41 тенге.
10 венгерских форинтов 13,36 тенге.
1 гонконгский доллар 63,81 тенге.
1 грузинский лари 180,21 тенге.
1 датская крона 71,77 тенге.
1 дирхам ОАЭ 135,06 тенге.
1 доллар США 495,95 тенге.
1 евро 535,28 тенге.
1 индийская рупия 5,7 тенге.
1000 иранский риал 11,8 тенге.
1 канадский доллар 345,44 тенге.
1 китайский юань 68,44 тенге.
1 кувейтский динар 1609,91 тенге.
1 кыргызский сом 5,67 тенге.
1 малазийский ринггит 112,08 тенге.
1 мексиканский песо 24,22 тенге.
1 молдавский лей 27,25 тенге.
1 норвежская крона 45,6 тенге.
1 польский злотый 128,08 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 135,22 тенге.
1 российский рубль 5,54 тенге.
1 СДР 655,85 тенге.
1 сингапурский доллар 372,14 тенге.
1 таджикский сомони 45,71 тенге.
1 тайский бат 14,7 тенге.
1 турецкая лира 13,64 тенге.
100 узбекских сумов 3,85 тенге.
1 украинская гривна 12,02 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 638,44 тенге.
1 чешская крона 21,39 тенге.
1 шведская крона 49,11 тенге.
1 швейцарский франк 559,57тенге.
1 южноафриканский ранд 27,03 тенге.
100 южнокорейских вон 34,24 тенге.
1 японская иена 3,35 тенге.