Хабаровчанам хотят ограничить число выдаваемых банковских карт

— Мы поддерживаем введение уголовной ответственности, которую предложили правоохранительные органы, для дропов. Но беда заключается в том, что среди так называемых дропов много подростков, совсем молодых людей, которые даже не отдают себе отчёта, во что их втягивают мошенники, — сказала председатель Банка России. — Кстати, поэтому мы считаем, что родители подростков в возрасте до 18 лет — а сейчас, например, счёт и карту можно открыть, начиная с 14 лет — должны давать согласие на открытие счёта, на получение карты ребёнком: у них должна быть возможность получать выписки по операциям ребёнка. Тогда они могут вовремя вмешаться, если заметят что-то подозрительное.