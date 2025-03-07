Хабаровчанам хотят ограничить число выдаваемых банковских карт

Хабаровчанам, как и жителям всей страны, могут ограничить количество выдаваемых банковских карт на одно имя. Такую меру для противодействия пособникам кибермошенников разрабатывает Банк России. Об этом на состоявшемся накануне совещании с президентом Владимиром Владимировичем Путиным доложила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы обсуждаем разумные ограничения на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже тысяче карт. Такой опыт, например, есть у наших коллег в Казахстане, — отметила Эльвира Набиуллина.
Дропы или дропперы — это люди, которые соглашаются, как правило, за копеечное вознаграждение открыть на своё имя в том или ином банке карту, затем передаёт её мошенникам. Именно на эти подставные карты переводят деньги жертвы их афер, а затем через сеть других счетов средства выводятся дальше.
Сейчас имеется богатая судебная практика, когда именно дроппер в конце концов обязан вернуть жертве мошенничества украденные через его карту деньги. Однако ответственность посредников аферистов глава ЦБ предложила ужесточить ещё сильнее.
— Мы поддерживаем введение уголовной ответственности, которую предложили правоохранительные органы, для дропов. Но беда заключается в том, что среди так называемых дропов много подростков, совсем молодых людей, которые даже не отдают себе отчёта, во что их втягивают мошенники, — сказала председатель Банка России. — Кстати, поэтому мы считаем, что родители подростков в возрасте до 18 лет — а сейчас, например, счёт и карту можно открыть, начиная с 14 лет — должны давать согласие на открытие счёта, на получение карты ребёнком: у них должна быть возможность получать выписки по операциям ребёнка. Тогда они могут вовремя вмешаться, если заметят что-то подозрительное.
Напомним, за прошлый год россияне перевели мошенникам свыше 300 млрд рублей. И это только те украденные деньги, о которых граждане заявили в полицию! По оценке МВД РФ, на самом деле эта цифра может быть в три раза больше.