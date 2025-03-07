Росстат: средняя зарплата волгоградцев взлетела за месяц до 81666 рублей

Такой резкий взлет средней зарплаты обусловлен, скорее всего, новогодними премиями, которые получили многие сотрудники.
Между тем, в Росстате утверждают, что средняя зарплата жителей региона в 2024 году составила 59407 рублей, что на 17,6% больше, чем было в 2023 году.
Всего же по итогам декабря прошлого год в ЮФО самый высокий показатель был зафиксирован в Краснодарском крае — 89,3 тысячи рублей. На втором месте расположилась Астраханская область — 82 тысячи 719 рублей, затем — Ростовская (81 тысяча 832 рубля).