Росстат: средняя зарплата волгоградцев взлетела за месяц до 81666 рублей

В Волгоградской области средняя зарплата жителей в декабре 2024 года составила 81666 рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат. При этом месяцем ранее, в ноябре она была почти на 21 тысячу меньше — 59934 рубля.