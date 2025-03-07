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Росстат: средняя зарплата волгоградцев взлетела за месяц до 81666 рублей

В Волгоградской области средняя зарплата жителей в декабре 2024 года составила 81666 рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат. При этом месяцем ранее, в ноябре она была почти на 21 тысячу меньше — 59934 рубля.

Такой резкий взлет средней зарплаты обусловлен, скорее всего, новогодними премиями, которые получили многие сотрудники.

Между тем, в Росстате утверждают, что средняя зарплата жителей региона в 2024 году составила 59407 рублей, что на 17,6% больше, чем было в 2023 году.

Всего же по итогам декабря прошлого год в ЮФО самый высокий показатель был зафиксирован в Краснодарском крае — 89,3 тысячи рублей. На втором месте расположилась Астраханская область — 82 тысячи 719 рублей, затем — Ростовская (81 тысяча 832 рубля).