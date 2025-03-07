Продолжается ремонт альтернативы М-4 «Дон» в Ростовской области

Напомним, путепровод на 1062-м км М-4 был построен в 1992 году. По нему ежедневно едут на работу местные жители из Аксая и его районов, а внутренние туристы — к черноморскому побережью и обратно. В целом объем транспортного потока на М-4 «Дон» вырос, в том числе, из-за закрытия аэропортов на юге страны.