Продолжается ремонт альтернативы М-4 «Дон» в Ростовской области

Изменения на объекте начнут действовать с 8 марта. Новая схема проезда заработает с 10 марта.
Полностью завершить работы по ремонту путепровода и открыть движение по трём полосам планируется к концу этого года.
Напомним, путепровод на 1062-м км М-4 был построен в 1992 году. По нему ежедневно едут на работу местные жители из Аксая и его районов, а внутренние туристы — к черноморскому побережью и обратно. В целом объем транспортного потока на М-4 «Дон» вырос, в том числе, из-за закрытия аэропортов на юге страны.
Интенсивное движение на искусственном сооружении привело к износу дорожного полотна и монолитной плиты, опорные зоны также требуют ремонта. Перенос сроков может привести к ухудшению его технического состояния и возникновению чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.