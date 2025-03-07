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Продолжается ремонт альтернативы М-4 «Дон» в Ростовской области

По информации госкомпании «Автодор», в Ростовской области дорожники приступают к ремонту путепровода, расположенного на 1062-м км альтернативного направления трассы М-4 «Дон». На время проведения работ будет изменена схема дорожного движения.

Изменения на объекте начнут действовать с 8 марта. Новая схема проезда заработает с 10 марта.

Полностью завершить работы по ремонту путепровода и открыть движение по трём полосам планируется к концу этого года.

Напомним, путепровод на 1062-м км М-4 был построен в 1992 году. По нему ежедневно едут на работу местные жители из Аксая и его районов, а внутренние туристы — к черноморскому побережью и обратно. В целом объем транспортного потока на М-4 «Дон» вырос, в том числе, из-за закрытия аэропортов на юге страны.

Интенсивное движение на искусственном сооружении привело к износу дорожного полотна и монолитной плиты, опорные зоны также требуют ремонта. Перенос сроков может привести к ухудшению его технического состояния и возникновению чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.