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В Башкирии рухнули объемы ввода жилья на 73%

По данным Башстата, в январе в эксплуатацию было введено всего 140 тыс кв. м. жилья.

В Башкирии рухнули объемы ввода жилья на 73%. По данным Башстата, в январе в эксплуатацию было введено всего 140 тыс кв. м. жилья.

Сообщается, что при этом строительные компании построили всего 500 кв.метров жилья, а остальные площади принадлежат индивидуальному жилищному строительству. По сравнению с январем 2024 года, когда было введено более 400 тысяч «квадратов», это снижение на более чем 34%. К декабрю падение составило 73,7%.

Специалисты отмечают, что сейчас отрасль испытывает сложности из-за высоких ставок по ипотечным кредитам и удорожания стройматериалов. Застройщики предпочитают замораживать проекты.