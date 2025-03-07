В Башкирии рухнули объемы ввода жилья на 73%

Сообщается, что при этом строительные компании построили всего 500 кв.метров жилья, а остальные площади принадлежат индивидуальному жилищному строительству. По сравнению с январем 2024 года, когда было введено более 400 тысяч «квадратов», это снижение на более чем 34%. К декабрю падение составило 73,7%.