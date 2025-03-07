Женщинам Хабаровского края помогают открыть собственный бизнес

В комитете по труду и занятости населения рассказали, что деньги можно потратить на закупку материалов, аренду помещения и покупку оборудования. В 2023 году размер выплаты составлял 144 тысячи рублей. В 2024 году поддержкой воспользовались 59 человек, из них 39 — женщины.