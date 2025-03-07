Женщинам Хабаровского края помогают открыть собственный бизнес

Жители Хабаровского края могут получить финансовую помощь для старта бизнеса. Такая мера поддержки предусмотрена краевой программой «Развитие рынка труда и содействие занятости населения». Средства выделяются безработным жителям на открытие и развитие своего дела. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В комитете по труду и занятости населения рассказали, что деньги можно потратить на закупку материалов, аренду помещения и покупку оборудования. В 2023 году размер выплаты составлял 144 тысячи рублей. В 2024 году поддержкой воспользовались 59 человек, из них 39 — женщины.
Оформить выплату можно через центр занятости населения. Там помогут подготовить необходимые документы и подать заявку. Подробную информацию можно получить в местных отделениях центра или на сайте правительства региона.