В Приморье обновят 140 километров региональных дорог

Более 140 километров региональных дорог обновят в рамках нацпроекта в Приморье. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на краевое правительство.
Работы будут проводить в девяти муниципалитетах. В частности, в Октябрьском округе обновят дороги Покровка — Новогеоргиевка и Галенки — Новогеоргиевка — Полтавка — Застава (два объекта). В Надеждинском районе ждут ремонта подъезды к селам Тереховка, Раздольное и дорога Хабаровск — Владивосток — Соловей Ключ — Ясное. В Уссурийском городском округе отремонтируют трассу Хабаровск — Владивосток — Баневурово. В Хасанском округе — дорогу Раздольное — Хасан (три объекта), Краскино — госграница.
В Хорольском округе — Михайловка — Турий Рог (два объекта), Хороль — Реттиховка — Арсеньев. В Пограничном округе — Уссурийск — Пограничный — госграница (два объекта).
В Михайловском — Осиновка — Рудная Пристань, в Кировском — Авдеевка — Павло-Федоровка — Дальрис, Кировский — Шмаковка. В Дальнереченском — Дальнереченск — станция Лазо.
На большую часть объектов контракты с подрядчиками уже заключили, а по оставшимся идут конкурсные процедуры.
Помимо этого, в Приморье обновят 16 мостов и 21 участок улично-дорожной сети в населенных пунктах Владивостокской агломерации. Их общая протяженность — более 16 километров.