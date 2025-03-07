В Приморье обновят 140 километров региональных дорог

Работы будут проводить в девяти муниципалитетах. В частности, в Октябрьском округе обновят дороги Покровка — Новогеоргиевка и Галенки — Новогеоргиевка — Полтавка — Застава (два объекта). В Надеждинском районе ждут ремонта подъезды к селам Тереховка, Раздольное и дорога Хабаровск — Владивосток — Соловей Ключ — Ясное. В Уссурийском городском округе отремонтируют трассу Хабаровск — Владивосток — Баневурово. В Хасанском округе — дорогу Раздольное — Хасан (три объекта), Краскино — госграница.