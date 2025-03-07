Предприятия Башкирии получат новую налоговую льготу

Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе Курултая, инвестиционный налоговый вычет будет применяться в отношении расходов налогоплательщика в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного государственным ссузам. Размер вычета не превышает 50% сумм расходов при условии, что стоимость переданного имущества варьируется от 1 млн рублей до 50 млн рублей, а само имущество относится к учебному (лабораторному) оборудованию.