Предприятия Башкирии получат новую налоговую льготу

Комитет Курултая Башкирии по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям поддержал законопроект об инвестиционном налоговом вычете. Он будет рассмотрен депутатами Госсобрания в первом чтении в конце марта этого года.
Как пояснили в парламенте Башкирии, проект закона направлен на укрепление материально-технической базы колледжей. Предприятия, безвозмездно передающие ссузам оборудование, теперь будут вправе при уплате налога на прибыль организаций воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом.
В Госсобрании рассчитывают, что возможность снизить налоговую нагрузку станет для предприятий республики стимулом к более тесному взаимодействию с колледжами.
«Чтобы подготовить квалифицированные кадры, одной теории мало — нужна практика, — отметил спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — А для этого необходимы станки, оборудование».
По его мнению, сотрудничество бизнеса и ссузов поможет созданию комплексной образовательно-производственной среды и в конечном итоге сократит кадровый дефицит в экономике.
Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе Курултая, инвестиционный налоговый вычет будет применяться в отношении расходов налогоплательщика в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного государственным ссузам. Размер вычета не превышает 50% сумм расходов при условии, что стоимость переданного имущества варьируется от 1 млн рублей до 50 млн рублей, а само имущество относится к учебному (лабораторному) оборудованию.
Инвестиционный налоговый вычет устанавливается на три года. За это время можно будет оценить эффективность такой меры.
По предварительным оценкам, выпадающие доходы республиканского бюджета за три года составят примерно 750 млн рублей. Они будут компенсированы за счет сокращения расходов на укрепление материально-технической базы колледжей.
«А главное, мы увидим долгосрочный эффект в виде более качественной подготовки кадров для экономики», — заключил Толкачев.
Добавим, положительное заключение Главы Башкирии на проект этого закона уже получено.