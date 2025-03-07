Приморье обновляет парк электричек: новый состав протестировал губернатор

На пригородных направлениях Владивостока появился новый электропоезд. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Приморья «Кожемяко/официально». Глава региона вместе с начальником Дальневосточной железной дороги Евгением Вейде протестировали новый состав, совершив поездку до аэропорта Кневичи. Путь занял 52 минуты, что, по словам губернатора, позволяет избежать пробок и добраться до аэропорта точно по расписанию. Пассажирам доступны комфортабельные вагоны с кондиционерами и розетками для зарядки устройств.
Это уже одиннадцатый новый электропоезд, который поступил в распоряжение Дальневосточной железной дороги. По словам губернатора Олега Кожемяко, до конца года планируется получить еще пять таких составов. В следующем году ОАО «РЖД» намерено полностью обновить парк пригородных электричек в Приморье.
Также в пятницу, 7 марта, губернатор Приморья обсудил с Евгением Вейде дальнейшее развитие пассажирского сообщения в регионе. Кожемяко отметил, что железная дорога играет ключевую роль не только в перевозке пассажиров, но и в грузоперевозках. В частности, был модернизирован обходной участок Шкотово — Смоляниново, что расширяет возможности для транспортировки грузов в Находкинский узел, где строится современный завод минеральных удобрений. Также возрастает потребность в перевозках для судостроительного комплекса в Большом Камне и будущего металлургического завода.
Губернатор подчеркнул, что железная дорога способствует развитию международного сообщения. В частности, маршрут Гродеково — Суйфэньхэ важен для туристов, а также согласовано движение китайского поезда по этому направлению. Кроме того, ведется работа по налаживанию пассажирского сообщения с КНДР.
В краевом бюджете предусмотрены средства для компенсации стоимости пассажирских железнодорожных перевозок, что делает этот вид транспорта доступным для жителей региона, сообщила пресс-служба правительства региона.