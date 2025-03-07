Приморье обновляет парк электричек: новый состав протестировал губернатор

Также в пятницу, 7 марта, губернатор Приморья обсудил с Евгением Вейде дальнейшее развитие пассажирского сообщения в регионе. Кожемяко отметил, что железная дорога играет ключевую роль не только в перевозке пассажиров, но и в грузоперевозках. В частности, был модернизирован обходной участок Шкотово — Смоляниново, что расширяет возможности для транспортировки грузов в Находкинский узел, где строится современный завод минеральных удобрений. Также возрастает потребность в перевозках для судостроительного комплекса в Большом Камне и будущего металлургического завода.