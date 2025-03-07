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«Ростсельмаш» подал иск к украинскому дилеру на 28 млн рублей

Донской арбитраж принял к производству иск ростовского производителя комбайнов и тракторов «Ростсельмаш» к компании «Версатайл Украина».

Как следует из картотеки инстанции, речь идёт о взыскании задолженности в 27,9 млн рублей.

Это не первый иск к украинскому дилеру. Осенью 2024 года был удовлетворены требования «Ростсельмаша» к «Версатайл Украина» о взыскании долгов на семь млн долларов и 244 млн рублей. Это были займы, которые предоставил завод, и долг за поставку техники.

Судебное заседание назначено на 10 марта.

«Ростсельмаш» известен своими комбайнами, которые используются для уборки зерновых, кормовых и других культур. Компания также производит разнообразные модели тракторов, почвообрабатывающей и посевной техники.