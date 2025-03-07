В Узбекистане появится первый многоуровневый рыбный торговый комплекс

Многоуровневый рыбный рынок — это не просто место торговли, а уникальный гастрономический и культурный опыт. Гости смогут увидеть, как рыбу только что выловили, выбрать её и сразу же попробовать в ресторане. Кроме того, на территории комплекса будут проходить развлекательные шоу и мастер-классы, как, например, аукционы тунца в Японии или выставки морепродуктов в Южной Корее.