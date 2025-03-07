Как будет развиваться газовая отрасль Казахстана: разработан комплексный план

Комплексный план направлен на расширение ресурсной базы, модернизацию газотранспортной инфраструктуры, развитие переработки газа, газификацию регионов и совершенствование системы ценообразования.
Основные направления работы включают:
- Расширение ресурсной базы — развитие геологоразведки, ввод в эксплуатацию новых газовых месторождений и новых газоперерабатывающих заводов.
- Развитие газификации — строительство магистральных газопроводов и увеличение мощностей подземных хранилищ газа.
- Расширение рынка газомоторного топлива — внедрение КПГ и СПГ в транспорт и промышленность.
- Совершенствование нормативной базы и системы ценообразования — внедрение рыночных механизмов и инвестиционных стимулов.
Ожидается, что реализация Комплексного плана позволит повысить надежность газоснабжения, обеспечить промышленность необходимыми объемами газа, и создать условия для привлечения инвестиций в развитие газовой инфраструктуры.
Предусмотренные меры также направлены на снижение зависимости от импортных энергоресурсов, расширение внутреннего рынка газа, поддержку промышленности и повышение качества жизни населения за счет расширения газификации.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 27 марта.