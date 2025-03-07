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Как будет развиваться газовая отрасль Казахстана: разработан комплексный план

Министерство энергетики разработало Комплексный план развития газовой отрасли РК на 2025 — 2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz
Комплексный план направлен на расширение ресурсной базы, модернизацию газотранспортной инфраструктуры, развитие переработки газа, газификацию регионов и совершенствование системы ценообразования.

Основные направления работы включают:

  1. Расширение ресурсной базы — развитие геологоразведки, ввод в эксплуатацию новых газовых месторождений и новых газоперерабатывающих заводов.
  2. Развитие газификации — строительство магистральных газопроводов и увеличение мощностей подземных хранилищ газа.
  3. Расширение рынка газомоторного топлива — внедрение КПГ и СПГ в транспорт и промышленность.
  4. Совершенствование нормативной базы и системы ценообразования — внедрение рыночных механизмов и инвестиционных стимулов.

Ожидается, что реализация Комплексного плана позволит повысить надежность газоснабжения, обеспечить промышленность необходимыми объемами газа, и создать условия для привлечения инвестиций в развитие газовой инфраструктуры.

Предусмотренные меры также направлены на снижение зависимости от импортных энергоресурсов, расширение внутреннего рынка газа, поддержку промышленности и повышение качества жизни населения за счет расширения газификации.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 27 марта.