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Казахстан готов перейти на международный стандарт авиатоплива

АСТАНА, 7 мар — Sputnik. Председатель правления казахстанской национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз» Асхат Хасенов на встрече с директором Европейского и Североатлантического бюро Международной организации гражданской авиации (ICAO) Николя Раллом обсудил вопросы перехода Казахстана на международный стандарт авиатоплива Jet A-1 и модернизации соответствующей инфраструктуры.

Источник: Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Об этом сообщила пресс-служба «КазМунайГаза».

Асхат Хасенов сообщил, что нефтеперерабатывающие заводы КМГ технически готовы к производству авиатоплива марки Jet A-1. Для его широкого внедрения требуется дополнительная подготовка инфраструктуры отечественных аэропортов.

В этой связи КМГ через свою дочернюю компанию «КазМунайГаз-Аэро» инициировал ряд инвестиционных проектов, направленных на строительство и модернизацию топливной инфраструктуры в аэропортах страны. Это необходимо для обеспечения возможности хранения как традиционного авиатоплива, так и устойчивого авиационного топлива SAF. Уверен, что сотрудничество с ICAO позволит ускорить процессы сертификации и соответствие международным стандартам.

отметил глава КМГ

Проекты предусматривают также закупку новейших аэродромных топливозаправщиков. Общий объем инвестиций оценивается в 15 млрд тенге.

Кроме того, рассмотрен ход реализации проекта по строительству завода по производству устойчивого авиационного топлива SAF в Казахстане. Проект, реализуемый совместно с компаниями LanzaJet и BioOperations, находится на стадии технико-экономического обоснования.

Стоит отметить, что переход РК на Jet A-1 является необходимым условием для использования SAF.

Мы рассчитываем, что реализация этого проекта позволит Казахстану занять лидирующие позиции в производстве SAF в регионе, что, безусловно, также будет способствовать улучшению экологических показателей авиационной отрасли, и развитию транзитного потенциала нашей страны в соответствии с поручением Главы Государства.

подчеркнул А. Хасенов

По итогам встречи стороны подтвердили готовность усилить работу по всем важным направлениям.