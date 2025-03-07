Казахстан готов перейти на международный стандарт авиатоплива

В этой связи КМГ через свою дочернюю компанию «КазМунайГаз-Аэро» инициировал ряд инвестиционных проектов, направленных на строительство и модернизацию топливной инфраструктуры в аэропортах страны. Это необходимо для обеспечения возможности хранения как традиционного авиатоплива, так и устойчивого авиационного топлива SAF. Уверен, что сотрудничество с ICAO позволит ускорить процессы сертификации и соответствие международным стандартам.