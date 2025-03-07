Казахстан готов перейти на международный стандарт авиатоплива

Об этом сообщила пресс-служба «КазМунайГаза».
Асхат Хасенов сообщил, что нефтеперерабатывающие заводы КМГ технически готовы к производству авиатоплива марки Jet A-1. Для его широкого внедрения требуется дополнительная подготовка инфраструктуры отечественных аэропортов.
В этой связи КМГ через свою дочернюю компанию «КазМунайГаз-Аэро» инициировал ряд инвестиционных проектов, направленных на строительство и модернизацию топливной инфраструктуры в аэропортах страны. Это необходимо для обеспечения возможности хранения как традиционного авиатоплива, так и устойчивого авиационного топлива SAF. Уверен, что сотрудничество с ICAO позволит ускорить процессы сертификации и соответствие международным стандартам.
Проекты предусматривают также закупку новейших аэродромных топливозаправщиков. Общий объем инвестиций оценивается в 15 млрд тенге.
Кроме того, рассмотрен ход реализации проекта по строительству завода по производству устойчивого авиационного топлива SAF в Казахстане. Проект, реализуемый совместно с компаниями LanzaJet и BioOperations, находится на стадии технико-экономического обоснования.
Стоит отметить, что переход РК на Jet A-1 является необходимым условием для использования SAF.
Мы рассчитываем, что реализация этого проекта позволит Казахстану занять лидирующие позиции в производстве SAF в регионе, что, безусловно, также будет способствовать улучшению экологических показателей авиационной отрасли, и развитию транзитного потенциала нашей страны в соответствии с поручением Главы Государства.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность усилить работу по всем важным направлениям.