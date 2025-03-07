Теперь официально: самарский элеватор защитят от сноса

Элеватор, о котором идет речь, находится около Хлебной площади. Объект возвели в конце 70-х — начале 80-х годов XX века по проекту Валентина Смирнова в редком для России стиле «брутализм». Он представляет собой сооружение из двух цилиндрических башен-хранилищ и нории между ними. По словам специалистов, это был первый вертикальный элеватор в СССР. Здание не имеет аналогов. Местные жители и градозащитники очень трепетно относятся к вопросу его сохранения.