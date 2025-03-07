Красноярская сеть «Командор» проведёт ребрендинг дискаунтеров «Хороший»

Красноярская торговая сеть супермаркетов «Командор» проведёт ребрендинг дискаунтеров «Хороший». Об этом сообщает портал «Деловой квартал».
Торговая сеть планирует в 2025 году обновить свыше ста магазинов в Красноярске и других городах Красноярского края. Представитель компании отметил, что они хотят сделать концепт магазина более удобным для посетителей, а также добавить современные сервисы.
Изменения затронут логотип и торговый зал. Так, теперь «Хороший» называют не «дискаунтером», а «магазином продуктов». Внутри торговых залов появились новые информационные материалы, изменились матрица и ценники.
Напомним, федеральная компания X5 Group, владеющая магазинами «Пятёрочка», закрыла сделки по приобретению торговых сетей «Красный Яр».