Рынки закроют в Приморье

Согласно проекту постановления «Об утверждении плана организации розничных рынков на территории Приморского края», в регионе официально будет зарегистрировано 32 розничных рынка, из которых 22 универсальных и 10 специализированных. Работать они будут в 13 муниципалитетах, из них в восьми городах: Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Дальнегорске, Лесозаводске, Находке, Партизанске, Фокино. А также в пяти муниципальных округах: Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском, Михайловском и Пограничном.