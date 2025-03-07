Рынки закроют в Приморье

Согласно проекту постановления «Об утверждении плана организации розничных рынков на территории Приморского края», в регионе официально будет зарегистрировано 32 розничных рынка, из которых 22 универсальных и 10 специализированных. Работать они будут в 13 муниципалитетах, из них в восьми городах: Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Дальнегорске, Лесозаводске, Находке, Партизанске, Фокино. А также в пяти муниципальных округах: Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском, Михайловском и Пограничном.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что документ подготовлен в связи с необходимостью корректировки плана организации розничных рынков на территории Приморья. Решение принято по ходатайствам местных администраций в связи с прекращением деятельности некоторых рынков.
«Основание: в связи с прекращением деятельности розничных рынков», — сообщается в пояснительной записке. В Спасске-Дальнем рынок перестанет работать по адресу ул. Парковая, 62, в Хороле по адресу ул. Комсомольская, 3.
В настоящее время проект постановления проходит процедуру общественных обсуждений, которые завершатся 12 марта.