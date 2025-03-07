Цены будут только расти. Что в Крыму дорожает и почему?

Весна 2025 года принесет новые изменения в ценовой политике. Крупные производители кондитерских изделий уже объявили о повышении цен на шоколадные батончики, конфеты и печенье. Причина — рост стоимости какао-бобов и увеличение расходов на производство. Шоколадные изделия могут подорожать на 15−19%, а некоторые продукты по уже сложившейся у производителей традиции могут уменьшиться в размере на 5−10 граммов. Цена их при этом останется прежней.