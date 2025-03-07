Цены будут только расти. Что в Крыму дорожает и почему?

В январе 2025 года, по данным Центробанка, годовой показатель инфляции составил 10,2%, что выше декабрьских 9,6%. Основными причинами стали рост затрат производителей, сокращение предложения отдельных товаров и увеличение спроса, который опережает возможности производства. Все это, по мнению экспертов, привело к подорожанию продуктов питания, услуг и некоторых других категорий товаров.
Что стало дороже?
Одной из главных статей роста цен стали мясные продукты. Свинина, говядина и куриные окорочка подорожали из-за увеличения затрат животноводов на корма, логистику, энергоресурсы и оплату труда. Вслед за сырьем выросли цены на мясные полуфабрикаты и колбасные изделия.
Не обошлось и без подорожания кофе. Плохая погода в странах-производителях, таких как Бразилия, привела к сокращению урожая, что вызвало дефицит на мировом рынке. В результате крымчане стали платить больше за любимый напиток.
Также в январе ускорился рост цен на услуги пассажирского транспорта. Перевозчики проиндексировали тарифы на проезд в городском автобусе, троллейбусе и трамвае из-за увеличения расходов на содержание транспортного парка.
Что ждать весной?
Весна 2025 года принесет новые изменения в ценовой политике. Крупные производители кондитерских изделий уже объявили о повышении цен на шоколадные батончики, конфеты и печенье. Причина — рост стоимости какао-бобов и увеличение расходов на производство. Шоколадные изделия могут подорожать на 15−19%, а некоторые продукты по уже сложившейся у производителей традиции могут уменьшиться в размере на 5−10 граммов. Цена их при этом останется прежней.
Хлебопекарные компании также предупредили о повышении цен на свою продукцию. Весной отпускные цены для торговых сетей вырастут на 10−12%. Причина — рост затрат на производство, включая подорожание электроэнергии, логистики и увеличение налоговой нагрузки. Однако социальные сорта хлеба, такие как «Формовой» и «Дарницкий», останутся по цене 2021 года — 20 рублей за буханку, благодаря компенсациям от правительства.
Эксперты Центробанка прогнозируют, что весной цены на продукты продолжат расти, хотя и незначительно — на 1−1,5%. Особенно заметно подорожают молочная продукция, рыба, мясо, овощи и фрукты. Говядина, например, станет дороже на 1,5%.
Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, чтобы сдержать инфляцию. Ожидается, что к концу года она снизится до 7−8%, а к 2026 году вернется к целевым 4%. Однако до этого момента крымчанам придется адаптироваться к новым ценам.
«На очередном заседании Совета директоров 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Это решение позволит поддержать сберегательную активность граждан и охладить спрос на кредиты. Такая денежно-кредитная политика будет способствовать замедлению инфляции до 7−8% в текущем году и ее возвращению к цели вблизи 4% в 2026 году», сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.
На что цены снизились?
Несмотря на общий рост инфляции, некоторые товары подешевели. Благодаря поддержке правительства России и договорённостям с топливными компаниями цены на бензин в Крыму снизились. Также замедлились темпы роста цен на медикаменты, парфюмерию и косметику.
Кроме того, благодаря дополнительному соглашению между правительством Крыма и бизнесом удалось сдержать рост цен на картофель и другие социально важные товары. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил Анатолий Гук, начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики Республики Крым.
Для стабилизации цен минпром и минсельхоз Крыма заключили соглашение с производителями и торговыми сетями. В конце февраля бизнес обязался не повышать торговую наценку на социально значимые товары более чем на 5%. Это требование строго контролируется через налоговую службу и ФАС.
«Цены на картофель остаются на приемлемом уровне, без резких скачков. Качество продукта при этом соответствует стандартам», — подчеркнул Гук.
Перечень социально значимых товаров был расширен. Теперь в него входят не только основные продукты, но и детское питание, замороженные полуфабрикаты, консервы, бытовая химия и средства личной гигиены. Эти товары должны быть доступны в магазинах, размещаться на видных местах и иметь специальные ценники с пометкой «социальная цена».
«К соглашению присоединились практически все крупные торговые сети Крыма. В некоторых из них перечень социальных товаров включает до 82 позиций, что уникально для России», — заключил Гук.