Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку до 16,5%

Прогноз инфляции на предстоящие годы повышен с учетом новых факторов. В 2025 году она ожидается в пределах 10−12%, в 2026 году — 9−11%. По итогам 2027 года инфляция снизится до уровня 5,5−7,5% как результат сдерживающей денежно-кредитной политики и сокращения фискального стимулирования в результате планируемой налоговой реформы.