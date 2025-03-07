Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку до 16,5%

Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции, отметил Национальный регулятор.
Наблюдается рост по всем метрикам инфляции. Годовая инфляция ускорилась до 9,4% в феврале. Ускорение темпов роста цен наблюдается по всем компонентам, наибольший вклад вносит высокий рост цен на услуги.
Месячная инфляция в феврале значительно выросла, заметно превысив среднюю историческую динамику. Показатели месячной базовой и сезонно очищенной инфляции (14,2% и 16,9%, соответственно, в феврале в пересчете на год) свидетельствуют о существенном нарастании давления со стороны внутреннего спроса в условиях продолжающегося фискального стимулирования и сохраняющегося перегрева в потребительском кредитовании.
Прогноз инфляции на предстоящие годы повышен с учетом новых факторов. В 2025 году она ожидается в пределах 10−12%, в 2026 году — 9−11%. По итогам 2027 года инфляция снизится до уровня 5,5−7,5% как результат сдерживающей денежно-кредитной политики и сокращения фискального стимулирования в результате планируемой налоговой реформы.
Более высокий прогноз на горизонте 2025−2027 годов связан c нарастанием внешнего проинфляционного давления, повышением цен на ГСМ, увеличением ставки НДС, а также продолжением реформ в сфере ЖКХ. Основными рисками прогноза являются дальнейший рост давления со стороны внутреннего спроса, ускорение инфляции в России и незаякорение инфляционных ожиданий.
Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2025 и 2026 годы несколько снижены до уровня 4,2−5,2%, продолжил Национальный регулятор. Причиной пересмотра послужил ряд факторов, в том числе снижение прогноза Правительства по добыче нефти.
При этом, позитивная динамика внутреннего спроса в условиях восстановления нефтяного сектора поддержит рост экономики в 2025—2026 годах.
Существенное ускорение текущих и прогнозируемых инфляционных процессов привело к значительному отклонению инфляции от таргета и смягчило совокупные денежно-кредитные условия. В этой связи в рамках текущего решения потребовалось повышение базовой ставки. Это позволит стабилизировать краткосрочные и долгосрочные инфляционные ожидания, не допустить закрепления тренда на ускорение роста цен и предотвратить раскручивание инфляционной спирали.
Текущее решение по базовой ставке принимается с целью избежать необходимости более высокого повышения базовой ставки в будущем.
В январе Нацбанк принимал первое решение по ставке, тогда он сохранил ее на прежнем уровне — 15,25%.