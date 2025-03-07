На востоке столицы построили 59 домов по программе реновации

«На сегодня в Москве возвели 378 новостроек по программе реновации. Из них 59 — в 12 районах Восточного административного округа. Общая площадь квартир в этих домах составляет свыше 987 тысяч квадратных метров. К переселению в ВАО приступили около 34 тысяч жителей. Всего сейчас в городе переселение по программе реновации затронуло свыше 200 тысяч москвичей более чем из 1,2 тысячи старых домов», — рассказал Владимир Ефимов.