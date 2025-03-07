На востоке столицы построили 59 домов по программе реновации

С начала реализации программы реновации на востоке столицы построили 59 новостроек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На сегодня в Москве возвели 378 новостроек по программе реновации. Из них 59 — в 12 районах Восточного административного округа. Общая площадь квартир в этих домах составляет свыше 987 тысяч квадратных метров. К переселению в ВАО приступили около 34 тысяч жителей. Всего сейчас в городе переселение по программе реновации затронуло свыше 200 тысяч москвичей более чем из 1,2 тысячи старых домов», — рассказал Владимир Ефимов.
Первые этажи новостроек, возведенных по программе реновации, нежилые. Они предназначены для размещения в том числе социальных и коммерческих объектов.
Территории возле домов благоустраивают: там высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны и цветники. В дворах устанавливают лавочки и другие малые архитектурные формы, оборудуют там детские и спортивные площадки.
«В 59 новостройках на востоке столицы — свыше 17 тысяч квартир. В частности, в Перове возвели 13 новостроек, где предусмотрено около 2,5 тысячи квартир, в Северном Измайлове — 11 домов примерно с 3,6 тысячи квартир. Еще пять жилых комплексов возвели в Новогирееве. Суммарно в них более двух тысяч квартир. Еще 80 жилых комплексов по программе реновации в округе находятся в стадии проектирования и строительства», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новые квартиры по программе реновации обычно просторнее старых за счет увеличенной площади кухонь, коридоров и санузлов. Жилье сдается с готовым ремонтом и необходимым оборудованием: сантехникой, электрическими плитами и осветительными приборами.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что за время действия программы правообладателями комфортных квартир на востоке столицы уже стали около 29,7 тысячи москвичей. В районе Перово ключи получили более 3,7 тысячи горожан, в Северном Измайлове договоры с ведомством заключили около семи тысяч участников программы реновации, а в Новогирееве — около 1,5 тысячи. Еще почти 1,6 тысячи жителей округа сейчас находятся в процессе оформления документов.