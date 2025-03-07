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Экс-директор элеватора «Ковш» обжаловал взыскание убытков на 258 млн рублей

Бывший директор ООО «Ростовский портовый элеватор “Ковш” Рубен Айвазян подал апелляционную жалобу на решение о взыскании с него убытков, причиненных предприятию. Информация об этом есть в картотеке арбитражного суда.

Оспариваемое решение было принято судом в феврале по требованию конкурсного управляющего ООО «Ростовский портовый элеватор “Ковш” в рамках дела о банкротстве ООО.

Требование было мотивировано тем, что Рубен Айвазян, по мнению управляющего, якобы причинил предприятию убытки в связи с растратой его имущества путем списания товарно-материальных ценностей (пшеницы и сорго), а также совершения недобросовестных сделок с ООО «Ростовский портовый элеватор».

Общая сумма взысканного судом с экс-директора убытка составила 258,5 млн руб.

ООО «Ростовский портовый элеватор “Ковш” было признано банкротом в 2021 году в связи с задолженностью в размере 2,105 млрд руб.

В мае 2023 года производственный комплекс «Ковша» был продан с торгов в рамках конкурсного производства. Покупателем стала фирма «Диона» из Волгограда, которая заплатила порядка 950 млн руб.

Производственный комплекс портового элеватора «Ковш» находится на левом берегу Дона напротив ростовского речного вокзала.