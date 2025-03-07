Экс-директор элеватора «Ковш» обжаловал взыскание убытков на 258 млн рублей

Требование было мотивировано тем, что Рубен Айвазян, по мнению управляющего, якобы причинил предприятию убытки в связи с растратой его имущества путем списания товарно-материальных ценностей (пшеницы и сорго), а также совершения недобросовестных сделок с ООО «Ростовский портовый элеватор».