Процесс лишения лицензий УК упростят в Волгограде

Как рассказали ИА «Высота 102» в регпарламенте, данный проект будет рассмотрен в Госдуме.
Действующий порядок аннулирования лицензии достаточно сложный — решение об этом должно быть принято судом. Как показывает практика, процессы подобного рода нередко затягиваются, а все это время УК, допустившие нарушения, продолжают свою работу. Законопроектом предлагается ввести норму о прекращении действия лицензии УК по решению лицензионной комиссии. В случае, если управляющая организация не согласится с таким решением, она может оспорить его в судебном порядке.
Другое важное новшество касается усиления лицензионных требований. Так, если управляющая организация обращается за получением лицензии и при этом срок действия прежнего документа истек и не был продлен, то соискатель уже не вправе претендовать на новую.
В думе считают, что более жесткое регулирование призвано дисциплинировать организации и дать органам жилищного надзора и лицензионным комиссиям больше рычагов воздействия на недобросовестные УК.
Также планируется ввести новшества, которые исключат ИП из соискателей лицензий на управление МКД, а допустят к этой работе только компании, работающие на территории субъекта.