Процесс лишения лицензий УК упростят в Волгограде

Действующий порядок аннулирования лицензии достаточно сложный — решение об этом должно быть принято судом. Как показывает практика, процессы подобного рода нередко затягиваются, а все это время УК, допустившие нарушения, продолжают свою работу. Законопроектом предлагается ввести норму о прекращении действия лицензии УК по решению лицензионной комиссии. В случае, если управляющая организация не согласится с таким решением, она может оспорить его в судебном порядке.