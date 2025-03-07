Правительство утвердило зону строительства новых заводов в Самаре

Создание индустриального парка обсуждают уже несколько лет. Он будет расположен на участке площадью более 200 га за ТЦ «Мега», между Крутыми Ключами и поселком Козелки, восточнее ж/д станции «Шведская слобода». За счет привлечения резидентов, которые будут открывать новые производства и заводы, планируется создание более 3200 рабочих мест.
«Работа по формированию и развитию особых экономических зон и промышленных парков давно считается сильной стороной экономического блока Правительства Самарской области, спрос на размещение резидентов часто превышает предложение. Это направление всегда в зоне особого внимания губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева и вице-губернатора Антона Андреевича Емельяненко. Инфраструктурный блок совместно с администрацией города Самары традиционно активно возьмется за обеспечение территории необходимыми коммуникациями», — отметил Михаил Смирнов.
По его словам, деятельность будущих резидентов индустриального парка вызовет не менее 750 млн рублей ежегодных налоговых поступлений в консолидированный региональный бюджет.
В Самарской области уже есть несколько аналогичных площадок: «Преображенка» и «Преображенка 2», «Чапаевск», «Новосемейкино» и ОЭЗ «Тольятти». Для резидентов действуют налоговые льготы.