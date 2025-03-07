Правительство утвердило зону строительства новых заводов в Самаре

Создание индустриального парка обсуждают уже несколько лет. Он будет расположен на участке площадью более 200 га за ТЦ «Мега», между Крутыми Ключами и поселком Козелки, восточнее ж/д станции «Шведская слобода». За счет привлечения резидентов, которые будут открывать новые производства и заводы, планируется создание более 3200 рабочих мест.