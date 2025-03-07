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Цены на продукты в Казахстане продолжают расти

В Казахстане продолжается рост цен на социально значимые продовольственные товары, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Акимат города Астаны

За первую неделю марта индекс цен увеличился на 0,2%, а с начала года продовольственные цены выросли на 3,1%. Это подтверждает продолжение инфляционного давления на рынок.

Лидеры роста цен:

  • Капуста белокочанная возглавила список с ростом цен на 3,9%. Это связано с сезонными колебаниями и изменениями в логистике.
  • Сахар-песок подорожал на 1,4%. Этот рост обусловлен как внутренними факторами, так и ситуацией на мировых рынках.
  • Лук репчатый подорожал на 0,6%, а картофель стал чуть дороже — на 0,5%.

Товары с понижением цен:

  • Яйца 1 категории подешевели на 0,6%, что может свидетельствовать о насыщении рынка после роста цен.
  • Морковь снизилась в цене на 0,8%, а рис шлифованный потерял 0,4%.

Некоторые продукты, такие как хлеб пшеничный, рожки и молоко пастеризованное 2,5%, остались на прежнем уровне, что может указывать на эффективное регулирование цен и стабильное предложение на рынке.

К слову, за год картофель стал самым заметным лидером по росту цен, подорожав на 160,5%.