Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госэкспертиза отклонила проект дороги к участкам для многодетных семей на Бору

Госэкспертиза дала отрицательное заключение проекту «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, на территории у деревни Оманово» (на Бору).

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Ранее сообщалось, что завершен первый этап строительства инфраструктуры в деревне Оманово Борского округа. Здесь построили дороги и инженерные коммуникации. Известно, что там сформировали более 1 800 участков под ИЖС. В 2024 году в Нижегородской области многодетным семьям всего выдали 670 земельных участков и 400 сертификатов на улучшение жилищных условий.

Также в регионе ввели норму, дающую возможность направить средства жилищного сертификата на погашение основного долга и процентов по ипотечному кредитному договору на приобретение строящегося жилья в многоквартирном жилом доме, и увеличили номинал жилищного сертификата — до 600 тысяч рублей.