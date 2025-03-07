Госэкспертиза отклонила проект дороги к участкам для многодетных семей на Бору

Ранее сообщалось, что завершен первый этап строительства инфраструктуры в деревне Оманово Борского округа. Здесь построили дороги и инженерные коммуникации. Известно, что там сформировали более 1 800 участков под ИЖС. В 2024 году в Нижегородской области многодетным семьям всего выдали 670 земельных участков и 400 сертификатов на улучшение жилищных условий.