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В Самаре приостановили торги на снос домов из-за жалобы участников

В Самаре рассматривают жалобу на закупку на 19 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Торги на снос девяти аварийных домов в Самаре приостановили. На эти цели планировалось потратить почти 19 миллионов рублей. Но на торги поступила жалоба, и УФАС Самарской области начал ее проверку.

— Полагаем, что аукционная документация составлена с нарушениями законодательства, — говорится в жалобе.

В частности, у потенциального подрядчика вызвали вопросы требования закупки о вывозе строительного мусора, так как часть строительных отходов в будущем подлежит переработке, так что захоронить их нельзя.

Участники просят внести изменения в аукционную документацию. Планируется, что жалобу рассмотрят уже 7 марта.

Напомним, что в рамках этих торгов планировалось снести расселенные дома в переулке Ташкентском, на улицах Каховской, Фрунзе, Ленинской, Водников, Самарской и др.