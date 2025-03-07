В Самаре приостановили торги на снос домов из-за жалобы участников

Торги на снос девяти аварийных домов в Самаре приостановили. На эти цели планировалось потратить почти 19 миллионов рублей. Но на торги поступила жалоба, и УФАС Самарской области начал ее проверку.
— Полагаем, что аукционная документация составлена с нарушениями законодательства, — говорится в жалобе.
В частности, у потенциального подрядчика вызвали вопросы требования закупки о вывозе строительного мусора, так как часть строительных отходов в будущем подлежит переработке, так что захоронить их нельзя.
Участники просят внести изменения в аукционную документацию. Планируется, что жалобу рассмотрят уже 7 марта.
Напомним, что в рамках этих торгов планировалось снести расселенные дома в переулке Ташкентском, на улицах Каховской, Фрунзе, Ленинской, Водников, Самарской и др.