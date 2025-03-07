В Волгограде резкое потепление позволило запустить речные трамвайчики

— До 18 марта в соответствии с утвержденным расписанием теплоходы по данному направлению будут совершать по четыре рейса в день четыре раза в неделю — в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Время отправки на Сарпинский — в 08:15 и 15:30, обратно — 09:30 и 16:40, — рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.