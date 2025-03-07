Haval, Tank и другие китайские автокомпании объявили скидки на машины в России

Haval с 1 марта предложил клиентам скидку в 300 тыс. рублей (за сдачу автомобилей в трейд-ин и автокредит) на кроссоверы Jolion 2025 года во всех комплектациях. С учетом акции базовая версия кроссовера с турбомотором 1.5, шестиступенчатой механической трансмиссией и передним приводом обойдется в 1,85 млн рублей. Максимально оснащенный полноприводный Jolion — в 2,65 млн рублей. Диапазон цен на прошлогодние машины этой модели составляет 1,95−2,65 млн рублей.