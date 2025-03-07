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Молдова может остаться без железной дороги: Такой кризис в стране впервые за 75 лет — мнение экономиста

По словам Вячеслава Ионицэ, госпредприятие столкнулось с тяжелейшей ситуацией за последние 75 лет.

Источник: Комсомольская правда

Беспрецедентный кризис на Железных дорогах Молдовы перерос из экономической проблемы в политический кризис, считает экономист Вячесла Ионицэ.

По словам Вячеслава Ионицэ, госпредприятие столкнулось с тяжелейшей ситуацией за последние 75 лет. По данным эксперта, пассажирские перевозки сократились на 13% по сравнению с 2023 годом, а грузовые перевозки обрушились на 39%.

«Без срочного вмешательства властей ЖДМ рискует исчезнуть навсегда. Если мы не будем действовать сейчас, то окончательно потеряем железную дорогу как стратегический объект инфраструктуры», — добавил он.