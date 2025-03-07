Молдова может остаться без железной дороги: Такой кризис в стране впервые за 75 лет — мнение экономиста

По словам Вячеслава Ионицэ, госпредприятие столкнулось с тяжелейшей ситуацией за последние 75 лет. По данным эксперта, пассажирские перевозки сократились на 13% по сравнению с 2023 годом, а грузовые перевозки обрушились на 39%.