Молдова может остаться без железной дороги: Такой кризис в стране впервые за 75 лет — мнение экономиста

Беспрецедентный кризис на Железных дорогах Молдовы перерос из экономической проблемы в политический кризис, считает экономист Вячесла Ионицэ.
По словам Вячеслава Ионицэ, госпредприятие столкнулось с тяжелейшей ситуацией за последние 75 лет. По данным эксперта, пассажирские перевозки сократились на 13% по сравнению с 2023 годом, а грузовые перевозки обрушились на 39%.
«Без срочного вмешательства властей ЖДМ рискует исчезнуть навсегда. Если мы не будем действовать сейчас, то окончательно потеряем железную дорогу как стратегический объект инфраструктуры», — добавил он.