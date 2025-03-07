Беларусь намерена расширить поставки фармпрепаратов в Мьянму, в разы увеличив число экспортных позиций

По его словам, взаимодействие с Мьянмой в сфере здравоохранения выстраивается по нескольким векторам, один из которых — фармацевтическое производство. С мьянманской стороной сейчас сотрудничают три белорусские организации — «Белмедпрепараты», УП «Минскинтеркапс» и Борисовский завод медпрепаратов, в Мьянме зарегистрированы 4 отечественных лекарства. «Мы прорабатываем со своими контрагентами в Мьянме перечень тех препаратов, которые для них будут интересны. Некоторые из них уже определились в тех препаратах, которые они готовы продвигать на рынке Мьянмы. Там есть 4 препарата (отечественного производства). Но мы рассчитываем расширить этот перечень препаратов как минимум до 12, — сказал Александр Ходжаев. — Переговоры в этом аспекте являются достаточно значимыми, и мы рассчитываем на положительный результат». Активная работа в этом направлении уже ведется. Так, накануне во время Белорусско-мьянманского форума было подписано соглашение о регистрации лекарственных средств между РУП «Белмедпрепараты» и компанией Apex Care Company с приложением относительно 6 противоопухолевых лекарств.
Министр подчеркнул, что активизация взаимодействия со странами дальней дуги, в том числе с Мьянмой, входит в число приоритетных для Министерства здравоохранения задач. «Данная задача поставлена главой государства некоторое время назад. Мы сейчас находимся уже не в формате проработки (поиска направлений для сотрудничества. — Прим. БЕЛТА), потому что у нас есть опыт работы с разными странами. Мы более четко сейчас понимаем, насколько можем продвигать те виды медицинских услуг, которые востребованы на том рынке. Данный процесс имеет свои сложности из-за расстояния, но независимо от этого, наши специалисты продолжат продвигать высокоспециализированную медицину Беларуси на данных территориях», — сказал он. О том, что такая работа ведется и дает свои результаты, свидетельствуют показатели роста экспорта медицинских услуг гражданам Мьянмы. В денежном выражении цифры пока не настолько велики (около $14 тыс. за 2024 год), но темп роста — 300% по сравнению с 2023-м.
Еще одно перспективное направление сотрудничества Беларуси и Мьянмы — образовательные услуги по подготовке специалистов для здравоохранения. В настоящее время студенты из Мьянмы проходят обучение в Беларуси, но не в медицинских вузах. «И это еще один формат, который для нас также является важным, потому что мы понимаем: уровень нашей медицины достаточно высокий, он востребован у других стран. В рамках маркетинга мы также будем вести диалог о том, чтобы более качественно представить свои услуги в сфере образования по медицинскому вектору для данной страны», — сказал Александр Ходжаев.