Беларусь намерена расширить поставки фармпрепаратов в Мьянму, в разы увеличив число экспортных позиций

По его словам, взаимодействие с Мьянмой в сфере здравоохранения выстраивается по нескольким векторам, один из которых — фармацевтическое производство. С мьянманской стороной сейчас сотрудничают три белорусские организации — «Белмедпрепараты», УП «Минскинтеркапс» и Борисовский завод медпрепаратов, в Мьянме зарегистрированы 4 отечественных лекарства. «Мы прорабатываем со своими контрагентами в Мьянме перечень тех препаратов, которые для них будут интересны. Некоторые из них уже определились в тех препаратах, которые они готовы продвигать на рынке Мьянмы. Там есть 4 препарата (отечественного производства). Но мы рассчитываем расширить этот перечень препаратов как минимум до 12, — сказал Александр Ходжаев. — Переговоры в этом аспекте являются достаточно значимыми, и мы рассчитываем на положительный результат». Активная работа в этом направлении уже ведется. Так, накануне во время Белорусско-мьянманского форума было подписано соглашение о регистрации лекарственных средств между РУП «Белмедпрепараты» и компанией Apex Care Company с приложением относительно 6 противоопухолевых лекарств.