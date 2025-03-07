В Перми из-за антисанитарии закрыли ещё два кафе возле автовокзала

Речь идёт о киосках, расположенных рядом с посадочными платформами центрального автовокзала. Управление провело проверку сразу в двух заведениях — кафе «Шаурмичка» и кафе «Кафе-бар», которые расположены на улице Революции, 66. Как выяснилось, в обоих заведениях нашлось сразу несколько нарушений, угрожающих здоровью людей.