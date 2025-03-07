В Перми из-за антисанитарии закрыли ещё два кафе возле автовокзала

Два кафе закрыли возле автовокзала в Перми из-за антисанитарных условий, сообщает управление Роспотребнадзора Пермского края.
Речь идёт о киосках, расположенных рядом с посадочными платформами центрального автовокзала. Управление провело проверку сразу в двух заведениях — кафе «Шаурмичка» и кафе «Кафе-бар», которые расположены на улице Революции, 66. Как выяснилось, в обоих заведениях нашлось сразу несколько нарушений, угрожающих здоровью людей.
Среди проблем киосков общепита оказались: приём продуктов без маркировок и документов, отсутствие производственного контроля, туалетов для персонала и посетителей, а также неисправное состояние системы водоснабжения и водоотведения. Сотрудников кафе допустили к работе без медицинского освидетельствования и гигиенического обучения.
Чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью населения, Роспотребнадзор составил протоколы и вышел в суд с требованием приостановить работу обоих кафе. Свердловский районный суд согласился с ведомством и ограничил работу заведений на 45 суток. Помещения кафе были опечатаны судебными приставами. Контроль за сохранностью пломб будет осуществлять ГУФССП Пермского края.