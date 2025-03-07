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В Самару привезли свыше 5 тонн свежих цветов

К Международному женскому дню в Самару доставлено более 5 тонн свежих цветов.

Аэропорт Курумоч отчитался о поступлении обширной цветочной партии. В общей сложности в город привезли 5,3 тонны различных растений. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, в грузовом терминале была принята широкая линейка цветочной продукции. «Среди привезённых цветов — розы, новые виды хризантем, гвоздики, яркие герберы и, конечно же, тюльпаны», — подчеркивается в сообщении аэропорта.

Все цветы были помещены на специально оборудованный склад, который обеспечивает оптимальные условия хранения. После прохождения проверки фитосанитарного контроля, этот деликатный груз будет отправлен в город на специализированном транспорте.