В Самару привезли свыше 5 тонн свежих цветов

Аэропорт Курумоч отчитался о поступлении обширной цветочной партии. В общей сложности в город привезли 5,3 тонны различных растений. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, в грузовом терминале была принята широкая линейка цветочной продукции. «Среди привезённых цветов — розы, новые виды хризантем, гвоздики, яркие герберы и, конечно же, тюльпаны», — подчеркивается в сообщении аэропорта.