Около казанского «Салават Купере» могут построить новые высотки

Общая площадь застройки составит 14,4 гектара. Этот участок ограничен улицами Залесной, Хибинской и Актанышской. Новый квартал рассчитан на четыре тысячи жителей. Согласно проекту, запланировано строительство многоэтажек, многофункционального объекта с многоуровневым паркингом, детского сада на 340 мест. Жилые застройки, которые там в настоящее время находятся, останутся на своих местах. Однако 24 земельных участков хотят изъять.