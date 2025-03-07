Около казанского «Салават Купере» могут построить новые высотки

Около казанского микрорайона «Салават Купере» могут построить новые многоквартирные дома высотой до 13 этажей. Проект планировки утвердил исполком города.
Общая площадь застройки составит 14,4 гектара. Этот участок ограничен улицами Залесной, Хибинской и Актанышской. Новый квартал рассчитан на четыре тысячи жителей. Согласно проекту, запланировано строительство многоэтажек, многофункционального объекта с многоуровневым паркингом, детского сада на 340 мест. Жилые застройки, которые там в настоящее время находятся, останутся на своих местах. Однако 24 земельных участков хотят изъять.
Напомним, в Казани около нового здания театра Камала построят два жилых комплекса. Там же появятся торговое здание и детский сад.