Средняя зарплата в Самарской области увеличилась до 93,5 тысячи рублей

Самые большие зарплаты зафиксированы в финансовой и страховой сферах (199 018 рублей), в сфере добычи полезных ископаемых (153 662 рублей) и в области информации и связи (132 298 рублей). Меньше всех получают сотрудники организаций, работающих в сферах сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.