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Ранее не производился в России: в Благовещенске запустят производство сульфата железа моногидрата

В Башкирии за 86 млн рублей начнут производить сульфат железа моногидрата.

Источник: Правительство Башкирии

В минувшем феврале компания «Русская Купоросная Компания» получила поддержку от Фонда развития промышленности Башкирии. Целевой заем в размере 65 миллионов рублей позволит предприятию организовать производство сульфата железа моногидрата в городе Благовещенск. Об этом рассказал министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов.

Чиновник напомнил, что в ноябре 2021 года Минэкономразвития России включило компанию в реестр резидентов ТОР «Благовещенск». Предприятие уже зарекомендовало себя как производитель химической продукции, которая применяется в различных отраслях: от горной добычи и водоочистки до сельского хозяйства и кормовой промышленности. Одним из ключевых достижений компании стала разработка технологии производства медного купороса (сульфата меди) высочайшей чистоты. В этот проект резидент уже инвестировал более 140 миллионов рублей и создал 69 рабочих мест.

Новый заем поможет компании реализовать второй проект — производство сульфата железа моногидрата, который ранее в России не производился, а импортировался из Китая. На полученные средства предприятие планирует закупить спецоборудование, включая производственную линию сушилки, упаковочную линию, универсальную линию смешивания и классификации сыпучих продуктов, а также автоматический паллетообмотчик. У компании уже есть производственная площадка и часть технологической линии для реализации инициативы.

По словам Муратова, в рамках проекта компания планирует инвестировать более 86 миллионов рублей и создать 34 новых рабочих места.