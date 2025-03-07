Ранее не производился в России: в Благовещенске запустят производство сульфата железа моногидрата

Чиновник напомнил, что в ноябре 2021 года Минэкономразвития России включило компанию в реестр резидентов ТОР «Благовещенск». Предприятие уже зарекомендовало себя как производитель химической продукции, которая применяется в различных отраслях: от горной добычи и водоочистки до сельского хозяйства и кормовой промышленности. Одним из ключевых достижений компании стала разработка технологии производства медного купороса (сульфата меди) высочайшей чистоты. В этот проект резидент уже инвестировал более 140 миллионов рублей и создал 69 рабочих мест.